Пентагон успокоил Багдад: США не намерены захватывать вашу нефть

Глава оборонного ведомства США прибыл в Ирак и отмежевался от заявлений президента Дональда Трампа о том, что "надо взять под контроль нефть в Ираке"

Действия США в Ираке не направлены на то, чтобы "захватывать чью-либо нефть". Об этом, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что армии США следовало бы взять под контроль месторождения нефти в Ираке, чтобы отрезать финансирование ИГ, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Как пишет служба Би-би-си, Мэттис сегодня прибыл в Ирак с необъявленным визитом в рамках программы по противостоянию террористам Исламское государство. Глава Пентагона встретится с военными коалиции, в том числе и с командующим американскими войсками в Сирии и Ираке генералом Стивеном Таунсендом.

Как отмечает агентство, операция против джихадистов сейчас проходит на фоне роста напряженности в отношениях Багдада и Вашингтона после того как в январе Трамп подписал указ, вводящий 90-дневный запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран - в том числе Ирака. Действие указа Трампа было приостановлено.

Согласно установленным Трампом срокам, у Мэттиса есть неделя для того, чтобы представить президенту стратегию по ускорению операции против джихадистской группировки.

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