Вместо Флинна: Трамп выбирает советника из четырех кандидатов

На столе у президента США Дональда Трампа лежат досье на четверых кандидатов на должность советника по национальной безопасности, ставшую вакантной после увольнения замеченного в якобы несанкционированных руководством связях с РФ Майкла Флинна. Об этом пишет американская газета The Washington Times.

Как рассказал пресс-атташе Белого дома Шон Спайсер, среди кандидатов - экс-посол США в ООН Джон Болтон. По данным источника, с ним Трамп должен был провести собеседование на прошлых выходных в Палм-Бич, штат Флорида.

Болтон был чиновником в Госдепартаменте времен президентства Джорджа Буша-младшего. На протяжении последних лет он выступал за предоставление Украине оружия и перспективу членства в НАТО. Болтон также критиковал политику Обамы, используя Украину как пример провальных решений Вашингтона: он говорил, что в том случае, если Путин захватит больше территорий Украины, то "остальная ее часть однозначно станет членом НАТО и ЕС и будет оставаться непоколебимо вражеской к Москве в будущем".

Также в списке - стратег армии США генерал-лейтенант Рэймонд Макмастер, командующий американской Военной академии Вест-Пойнт генерал-лейтенант Роберт Каслен, а также нынешний и.о. советника по нацбезопасности Кит Келлог.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, которого ранее в администрации Трампа рассматривали на этот пост, больше на него не претендует.

Экс-вице-адмирал Роберт Гарвард ранее отказался от предложения занять освободившуюся должность, так как ему было отказано в формировании собственной команды.

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Утром 14 февраля Майкл Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Флинн заявил, что с послом РФ он говорил о 35 дипломатах РФ, которых выслали из США, а не о санкциях.

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