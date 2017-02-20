Авиация Асада обстреляла восток Дамаска: Около 100 раненых

СМИ сообщают, что армия Башар аль-Асада применила во время обстрела ракеты типа Elephant

В результате артобстрела подконтрольного оппозиции района Аль-Кабун на востоке Дамаска ранены 97 человек. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Армия Башара аль-Асада применила во время обстрела ракеты типа Elephant, сообщил изданию один из местных активистов.

Раненые доставлены в полевые госпитали. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Источник издания сообщает, что режим Асада нарушает соглашение о перемирии и уже несколько дней атакует подконтрольные оппозиции поселения в провинции Дамаск.

13 января 2017 года в Дамаске произошел теракт, жертвами которого стали по меньшей мере семь человек.

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