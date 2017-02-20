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В Южном Судане объявлен голод: могут погибнуть 100 тысяч человек

20.02.2017 14:44
Около миллиона жителей Южного Судана находятся на грани голода, из них более 250 тысяч - дети
В Южном Судане объявлен голод: могут погибнуть 100 тысяч человек
Фото: ЕРА

В отдельных районах Южного Судана объявлен голод. Почти 100 тысяч жителей страны могут погибнуть в ближайшее время, если в страну не поступит достаточный объем гуманитарной помощи. Об этом сообщает ВВС.

О голоде объявила Организация Объединенных Наций.

По данным ООН, около миллиона жителей Южного Судана находятся на грани голода, из них более 250 тысяч - дети. Всего от недоедания в Южном Судане страдает 40% населения страны, или 4,9 млн человек.

Наиболее сложная ситуация с продовольствием - в провинции Вахда (Юнити) на севере страны. Несмотря на усилия гуманитарных организаций, продовольствия, поставляемого в Южный Судан, не хватает для того, чтобы помочь всем голодающим.

В июле 2016 года по крайней мере 272 человека, в том числе 33 гражданских, погибли в результате столкновений между враждующими группировками в столице Южного Судана Джубе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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