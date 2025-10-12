Трамп случайно опубликовал сообщение о преследовании оппонентов – NBC News

Руководитель Штатов был удивлен тем, что опубликовал сообщение в своей соцсети, заявил собеседник медиа

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

В сентябре президент США Дональд Трамп случайно опубликовал сообщение в своей соцсети Truth Social, в котором призвал генерального прокурора Пэм Бонди принять правовые меры против своих оппонентов. Руководитель штатов хотел отправить это частным сообщением, заявляет телеканал NBC News со ссылкой на анонимного чиновника администрации Трампа.

По словам собеседника, президент США был удивлен, узнав, что он на самом деле опубликовал это сообщение в своей соцсети.

Собеседник добавил, что Трамп отреагировал, сказав "Оу", а затем попытался отмахнуться от этого.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников также писало, что руководитель Штатов хотел отправить это сообщение приватно.

В длинном посте от 20 сентября Трамп выражал генпрокурору США разочарование тем, что "ничего не делается" в отношении его оппонентов.

"Как насчет Коми, Адама "Шифти" Шиффа, Летиции???", – написал американский президент, имея в виду бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, сенатора-демократа Адама Шиффа и генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс.

Трамп заявил, что те "все к черту виноваты, но ничего не будет сделано", и добавил, что "мы не можем больше медлить, это убивает нашу репутацию и авторитет".

"Они объявили мне импичмент дважды и выдвинули обвинения (5 раз!), БЕЗ НИКАКОЙ ПРИЧИНЫ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОЛЖНА УСТАНОВИТЬСЯ, СЕЙЧАС!!!", – написал глава Штатов.

Давление Трампа на генпрокурора США Бонди противоречит его предыдущим заявлениям о том, что он не вмешивался в расследования против своих оппонентов или в принятие Министерством юстиции решений о выдвижении им обвинений.