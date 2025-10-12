Трамп випадково опублікував повідомлення про переслідування опонентів – NBC News
У вересні президент США Дональд Трамп випадково опублікував допис у своїй соцмережі Truth Social, в якому закликав генеральну прокурорку Пем Бонді вжити правових заходів проти своїх опонентів. Керівник штатів хотів надіслати це приватним повідомленням, заявляє телеканал NBC News з посиланням на анонімного чиновника адміністрації Трампа.
За словами співрозмовника, президент США був здивований, дізнавшись, що він насправді опублікував це повідомлення у своїй соцмережі.
Співбесідник додав, що Трамп відреагував, сказавши "Оу", а потім спробував відмахнутися від цього.
Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників також писало, що керівник Штатів хотів надіслати це повідомлення приватно.
У довгому дописі від 20 вересня Трамп висловлював генпрокурорці США розчарування тим, що "нічого не робиться" стосовно його опонентів.
"Як щодо Комі, Адама "Шифті" Шиффа, Летиції???", – написав американський президент, маючи на увазі колишнього директора Федеральне бюро розслідувань Джеймса Комі, сенатора-демократа Адама Шиффа та генеральну прокурорку Нью-Йорку Летицію Джеймс.
Трамп заявив, що ті "всі до біса винні, але нічого не буде зроблено", й додав, що "ми не можемо більше зволікати, це вбиває нашу репутацію та авторитет".
"Вони оголосили мені імпічмент двічі й висунули обвинувачення (5 разів!), БЕЗ ЖОДНОЇ ПРИЧИНИ. СПРАВЕДЛИВІСТЬ МАЄ ВСТАНОВИТИСЯ, ЗАРАЗ!!!", – написав глава Штатів.
Тиск Трампа на генпрокурорку США Бонді суперечить його попереднім заявам про те, що він не втручався у розслідування проти своїх опонентів або в ухвалення Міністерством юстиції рішень про висування їм звинувачень.
- 8 жовтня ексдиректор ФБР Комі не визнав себе винним у звинуваченнях, пов'язаних з його свідченнями у Конгресі в 2020-му році стосовно розслідування бюро про зв'язки президентської кампанії Трампа 2016 року з Росією, повідомляло The Hill.
- Наступного дня Джеймс отримала обвинувачення у банківському шахрайстві та наданні неправдивих даних фінансовій установі. Генпрокурорка Нью-Йорка заперечила звинувачення проти себе, заявивши, що ті є "безпідставними" та мотивовані "політичною помстою".
- У 2024-му Джеймс виграла цивільний позов проти Трампа та його компаній на суму близько $500 млн у справі про шахрайство з нерухомістю в Нью-Йорку. У серпні штраф був скасований і зараз перебуває на стадії апеляції.
