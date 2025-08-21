Апеляційний суд Нью-Йорка підтвердив, що Трамп – шахрай, але штраф у $500 млн скасував
Апеляційний відділ Верховного суду Нью-Йорка скасував штраф у розмірі $500 млн, який президент США Дональд Трамп мав сплатити у справі про шахрайство з нерухомістю в Нью-Йорку. Про це повідомляє ВВС.
Судді апеляційної інстанції заявили, що хоча Трамп несе відповідальність за порушення, штраф має надмірний розмір.
"Шкода, безумовно, завдана, але вона не була катастрофічною, що могло б виправдати присудження державі $500 млн", – заявив суддя Пітер Моултон.
У 2023 році суд Нью-Йорка зобов'язав Трампа сплатити штраф за значне завищення вартості майна його компанії Trump Organization з метою отримання вигідних кредитів. Зокрема, у фінансовій звітності організації розмір пентхауса у Trump Tower був вказаний майже втричі більший за фактичний.
Штраф, накладений суддею першої інстанції, складав $355 млн, але з відсотками сума зросла до понад $500 млн.
У дописі на своїй сторінці у Truth Social Трамп заявив, що це рішення є "повною перемогою".
"Я дуже поважаю той факт, що суд мав мужність скасувати це незаконне та ганебне рішення, яке шкодило бізнесу у всьому штаті Нью-Йорк. Це було політичне полювання на відьом, подібного до якого ніхто ще не бачив", – написав президент США.
Своєю чергою Генеральна прокуратура Нью-Йорка, яка порушила справу проти Трампа, розцінила рішення апеляції як перемогу, оскільки воно підтвердило відповідальність президента США за шахрайство.
"Судді підтвердили обґрунтований висновок суду першої інстанції: Дональд Трамп, його компанія Trump Organization та двоє його дітей несуть відповідальність за шахрайство. Ще один суд постановив, що президент порушив закон і що наша справа має підстави", – заявили у прокуратурі.
Окрім того, сторона обвинувачення наголосила, що інші покарання, які були накладені на Трампа, залишено у силі.
Зокрема, Трампу заборонено обіймати посаду директора Trump Organization чи брати кредити в банках штату протягом трьох років.
- 25 березня 2024 року Трамп отримав відстрочення стягнення понад $454 млн, які він заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Рішення ухвалили за умови, що він внесе $175 млн протягом 10 днів.
- 4 квітня Верховний суд штату Нью-Йорк відхилив подані Трампом документи про заставу у $175 млн у справі про цивільне шахрайство через відсутність поточного фінансового звіту політика.
- 23 липня адвокати Трампа подали апеляцію з проханням скасувати рішення у справі про цивільне шахрайство.
