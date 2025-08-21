Апелляционный суд Нью-Йорка подтвердил, что Трамп – мошенник, но отменил штраф в $500 млн

Судья решил, что ущерб, причиненный президентом США и его сыновьями при махинациях с недвижимостью в Trump Tower, не является "катастрофическим"

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Апелляционный отдел Верховного суда Нью-Йорка отменил штраф в размере $500 млн, который президент США Дональд Трамп должен был выплатить по делу о мошенничестве с недвижимостью в Нью-Йорке. Об этом сообщает ВВС.

Судьи апелляционной инстанции заявили, что, хотя Трамп и несет ответственность за нарушение, размер штрафа является чрезмерным.

"Ущерб, безусловно, был нанесен, но он не был катастрофическим, что могло бы оправдать присуждение штату $500 млн", – заявил судья Питер Моултон.

В 2023 году суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить штраф за значительное завышение стоимости активов его компании Trump Organization с целью получения выгодных кредитов. В частности, в финансовой отчетности организации размер пентхауса в Trump Tower был указан почти в три раза больше фактического.

Штраф, наложенный судьей первой инстанции, составлял $355 млн, но с начисленными процентами сумма увеличилась до более чем $500 млн.

В своем посте на своей странице в Truth Social Трамп заявил, что это решение является "полной победой".

"Я очень уважаю тот факт, что суд проявил мужество и отменил это незаконное и позорное решение, которое наносило ущерб бизнесу по всему штату Нью-Йорк. Это была политическая охота на ведьм, подобной которой еще никто не видел", – написал президент США.

В свою очередь, Генеральная прокуратура Нью-Йорка, которая возбудила дело против Трампа, расценила решение апелляции как победу, поскольку оно подтвердило ответственность президента США за мошенничество.

"Судьи подтвердили обоснованный вывод суда первой инстанции: Дональд Трамп, его компания Trump Organization и двое его детей несут ответственность за мошенничество. Еще один суд постановил, что президент нарушил закон, и что наше дело имеет основания", – заявили в прокуратуре.

Кроме того, сторона обвинения подчеркнула, что другие наказания, наложенные на Трампа, остаются в силе.

В частности, Трампу запрещено занимать должность директора Trump Organization или брать кредиты в банках штата в течение трех лет.