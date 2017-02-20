В Сирии погибли четверо российских военных - Минобороны РФ

Согласно сообщению Минобороны РФ, автомобиль с российскими военными советниками был подорван на радиоуправляемом фугасе

В Сирии погибли четверо российских военнослужащих. В Минобороны РФ сообщили, что автомобиль с военными был подорван на радиоуправляемом фугасе в провинции Хомс в минувший четверг, передает ТАСС.

Согласно сообщению, автомобиль с российскими военными следовал в составе автомобильной колонны сирийских войск.

"16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс (провинция Хомс) в направлении города Хомс", - говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, автомобиль с военнослужащими проехал 4 км, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд. Помимо четырех погибших, еще двое военных получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики.

В ООН создают новый корпус в Женеве по подготовке судебного преследования военных преступлений в Сирии.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.