В Турции начался суд по делу о попытке госпереворота

В целом по делу о госперевороте проходят 47 подозреваемых, трое из них объявлены в розыск

В целом по делу о госперевороте проходят 47 подозреваемых, трое из них объявлены в розыск В Турции начался судебный процесс над 44 подозреваемыми в причастности к попытке госпереворота в ночь на 15 июля 2016 года. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

В районе проведения суда усилены меры безопасности.

В целом по делу проходят 47 подозреваемых в пособничестве Фетхуллаху Гюлену, трое из них объявлены в розыск, передает издание.

Прокуратура Турции требует осудить каждого из обвиняемых как минимум на шесть пожизненных сроков.

5 января 2017 года бывшему полковнику и майору суд турецкой провинции Эрзурум присудил пожизненный срок за причастность к попытке военного переворота 15 июля 2016 года.

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