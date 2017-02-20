В Турции начался суд по делу о попытке госпереворота
В целом по делу о госперевороте проходят 47 подозреваемых, трое из них объявлены в розыск В Турции начался судебный процесс над 44 подозреваемыми в причастности к попытке госпереворота в ночь на 15 июля 2016 года. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
В районе проведения суда усилены меры безопасности.
В целом по делу проходят 47 подозреваемых в пособничестве Фетхуллаху Гюлену, трое из них объявлены в розыск, передает издание.
Прокуратура Турции требует осудить каждого из обвиняемых как минимум на шесть пожизненных сроков.
5 января 2017 года бывшему полковнику и майору суд турецкой провинции Эрзурум присудил пожизненный срок за причастность к попытке военного переворота 15 июля 2016 года.
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