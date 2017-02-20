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Умер постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

20.02.2017 19:27
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин умер в возрасте 64 лет в Нью-Йорке, заявил в МИД РФ
Умер постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
Виталий Чуркин (фото - EPA)

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД РФ.

"20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Иванович Чуркин", - сообщили в министерстве РФ.



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ЛIГАБiзнесIнформ
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