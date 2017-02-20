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Названа предварительная причина смерти Чуркина - СМИ

20.02.2017 20:32
Представитель РФ почувствовал себя плохо утром в здании постоянного представительства России при ООН на Манхэттене
Названа предварительная причина смерти Чуркина - СМИ
Виталий Чуркин (фото - ЕРА)

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин умер утром 20 февраля из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на свои источники.

Чуркин почувствовал себя плохо утром в здании постоянного представительства России при ООН на Манхэттене. В бессознательном состоянии он был доставлен в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке.

О смерти Чуркина объявили на заседании ООН.

Чуркин скончался сегодня в возрасте 64 лет в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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