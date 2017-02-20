Названа предварительная причина смерти Чуркина - СМИ
20.02.2017 20:32
Представитель РФ почувствовал себя плохо утром в здании постоянного представительства России при ООН на Манхэттене
Виталий Чуркин (фото - ЕРА)
Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин умер утром 20 февраля из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на свои источники.
Чуркин почувствовал себя плохо утром в здании постоянного представительства России при ООН на Манхэттене. В бессознательном состоянии он был доставлен в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке.
О смерти Чуркина объявили на заседании ООН.
Чуркин скончался сегодня в возрасте 64 лет в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:01
-
19:19
-
19:09
-
18:25
-
17:28
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров