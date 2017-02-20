Названа предварительная причина смерти Чуркина - СМИ

Представитель РФ почувствовал себя плохо утром в здании постоянного представительства России при ООН на Манхэттене

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин умер утром 20 февраля из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на свои источники.

Чуркин почувствовал себя плохо утром в здании постоянного представительства России при ООН на Манхэттене. В бессознательном состоянии он был доставлен в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке.

О смерти Чуркина объявили на заседании ООН.

Чуркин скончался сегодня в возрасте 64 лет в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.