Франция, Италия, Испания и Германия 6 марта обсудят реформу ЕС
Во французском Версале 6 марта состоится встреча глав Франции, Германии, Испании и Италии для обсуждения подготовки реформы Европейского Союза в честь 60-летия римского договора. Об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд, передает издание Le Figaro.
"…6 марта я приму главу правительства Испании, главу правительства Италии и канцлера Германии в Версале, чтобы мы могли подготовиться к 60-летию (ЕС - ред.), которое запланировано на 25 марта в Риме", - сказал Олланд.
Как отмечается, 25 марта во время саммита в Риме 27 стран ЕС хотят дать импульс европейскому строительству после потрясения выхода Великобритании из Союза.
Олланд и премьер-министр Испании Мариано Рахой также сообщили, что встреча 6 марта не значит, что четыре страны хотят самостоятельно определить судьбу Европы.
"Это не наша концепция, но мы четыре самых важных страны и мы должны сказать, что мы хотим сделать вместе с другими", - подчеркнули они.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
21:40
-
вчера
18:01
-
вчера
19:19
-
вчера
19:09
-
вчера
18:25