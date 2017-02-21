Франция, Италия, Испания и Германия 6 марта обсудят реформу ЕС

Встреча будет посвящена подготовке к 60-й годовщине подписания римского договора, который положил начало Европейскому Союзу

Во французском Версале 6 марта состоится встреча глав Франции, Германии, Испании и Италии для обсуждения подготовки реформы Европейского Союза в честь 60-летия римского договора. Об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд, передает издание Le Figaro.

"…6 марта я приму главу правительства Испании, главу правительства Италии и канцлера Германии в Версале, чтобы мы могли подготовиться к 60-летию (ЕС - ред.), которое запланировано на 25 марта в Риме", - сказал Олланд.

Как отмечается, 25 марта во время саммита в Риме 27 стран ЕС хотят дать импульс европейскому строительству после потрясения выхода Великобритании из Союза.

Олланд и премьер-министр Испании Мариано Рахой также сообщили, что встреча 6 марта не значит, что четыре страны хотят самостоятельно определить судьбу Европы.

"Это не наша концепция, но мы четыре самых важных страны и мы должны сказать, что мы хотим сделать вместе с другими", - подчеркнули они.

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