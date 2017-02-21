В Литве телеканалу РФ грозят санкции из-за нарушений
Комиссия Литовского радио и телевидения на этой неделе обсудит санкции против зарегистрированного в Российской Федерации канала ТВ Центр, в информационной передаче которого необъективно освещались события января 1991 года в Литве. Об этом сообщает литовское агентство Delfi.
Как сообщается, в комиссии не исключают и временное ограничение ретрансляций ТВЦ в Литве.
Возможное нарушение было зафиксировано 27 января 2017 года в информационной передаче "В центре событий с Анной Прохоровой", где показывали репортаж о решении литовского апелляционного суда в деле бывшего сотрудника спецслужбы Владимира Разводова. В репортаже сообщили, что отделение Литвы от СССР было незаконным и антиконституционным, деятелей Саюдиса назвали "радикалами" и "сепаратистами", также сказали, что в начале 1991 года "литовские националисты начали блокировать работу советских ведомств".
Отмечается, что раньше в программах этого телеканала нарушений не было.
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