Военный самолет с главой Минобороны Испании подвергся атаке GPS над Калининградом

В Минобороны отметили, что подобные инциденты часто происходят в этом регионе

Роблес посещает испанских военных в Литве (Фото: Ministerio Defensa de España)

Самолет с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту столкнулся с помехами в работе GPS во время полета над Балтийским морем в районе российского Калининграда. Об этом сообщили испанские медиа 20minutos и El Mundo.

Роблес летела в Литву на борту самолета Airbus A330 Военно-воздушных сил Испании вместе с журналистами и членами семей военнослужащих тактического авиаотряда. GPS-сигнал самолета пытались заглушить.

Собеседник 20minutos в Минобороны Испании подтвердил, что инцидент действительно произошел, но самолет было "готов избегать помех". По его словам, подобные инциденты часто происходят на этом маршруте, даже на коммерческих рейсах.

Глава испанского Минобороны намерена посетить на севере Литвы испанский военный контингент на базе Вилкас, который состоит из восьми истребителей Eurofighter и 150 военнослужащих миссии НАТО. Испанские военные задействованы в патрулировании воздушного пространства стран Балтии.