Военный самолет с главой Минобороны Испании подвергся атаке GPS над Калининградом
Самолет с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту столкнулся с помехами в работе GPS во время полета над Балтийским морем в районе российского Калининграда. Об этом сообщили испанские медиа 20minutos и El Mundo.
Роблес летела в Литву на борту самолета Airbus A330 Военно-воздушных сил Испании вместе с журналистами и членами семей военнослужащих тактического авиаотряда. GPS-сигнал самолета пытались заглушить.
Собеседник 20minutos в Минобороны Испании подтвердил, что инцидент действительно произошел, но самолет было "готов избегать помех". По его словам, подобные инциденты часто происходят на этом маршруте, даже на коммерческих рейсах.
Глава испанского Минобороны намерена посетить на севере Литвы испанский военный контингент на базе Вилкас, который состоит из восьми истребителей Eurofighter и 150 военнослужащих миссии НАТО. Испанские военные задействованы в патрулировании воздушного пространства стран Балтии.
- 14 марта 2024 года The Times писало, что Россия могла заглушить спутниковый сигнал на самолете с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом.
- В начале августа 2025 года Польша созвала саммит стран Балтийского моря из-за влияния России на GPS.
- 1 сентября 2025 года подобный инцидент произошел с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Самолет посадили в Болгарии из-за глушения GPS, подозревают РФ.
