Військовий літак із главою Міноборони Іспанії зазнав атаки GPS над Калінінградом
Літак із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес на борту зіткнувся з перешкодами в роботі GPS під час польоту над Балтійським морем у районі російського Калінінграда. Про це повідомили іспанські медіа 20minutos та El Mundo.
Роблес летіла до Литви на борту літака Airbus A330 Військово-повітряних сил Іспанії разом із журналістами та членами сімей військовослужбовців тактичного авіазагону. GPS-сигнал літака намагалися заглушити.
Співрозмовник 20minutos у Міноборони Іспанії підтвердив, що інцидент дійсно стався, але літак був "готовий уникати перешкод". За його словами, подібні інциденти часто відбуваються на цьому маршруті, навіть на комерційних рейсах.
Глава іспанського Міноборони має намір відвідати на півночі Литви іспанський військовий контингент на базі "Вілкас", який складається з восьми винищувачів Eurofighter і 150 військовослужбовців місії НАТО. Іспанські військові залучені в патрулюванні повітряного простору країн Балтії.
- 14 березня 2024 року The Times писало, що Росія могла заглушити супутниковий сигнал на літаку з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом.
- На початку серпня 2025 року Польща скликала саміт країн Балтійського моря через вплив Росії на GPS.
- 1 вересня 2025 року подібний інцидент стався з літаком глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Літак посадили в Болгарії через глушіння GPS, підозрюють РФ.
