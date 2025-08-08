Польща скликає саміт країн Балтійського моря через вплив Росії на GPS

Дональд Туск (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Польща проведе саміт країн Балтійського моря, присвячений безпеці морської інфраструктури, на тлі зростальної стурбованості в регіоні щодо перешкод GPS. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час брифінгу, передає Польське радіо.

Голова польського уряду заявив, що перебої у сигналі спричинені Росією і можуть мати серйозні наслідки для критично важливих інфраструктурних проєктів.

"Це втручання, найімовірніше, з Калінінградської області, порушує повітряний рух, серед якого і пасажирські рейси, а тепер також загрожує стратегічним інвестиційним проєктам", – сказав Туск.

Йшлося про проєкт Baltic Power, спільне підприємство польського енергетичного гіганта Orlen і канадської Northland Power, що має стати найбільшою морською вітровою електростанцією у польській частині Балтійського моря.

"Навіть у цьому проєкті спостерігається глушіння GPS, що може серйозно вплинути на процес будівництва", – сказав він.

Туск повідомив журналістам, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну пілоти з Польщі, Швеції, Естонії та Литви повідомляли про глушіння сигналу GPS.

За словами польського прем'єра, майбутній саміт буде зосереджений на регіональній співпраці та захисті критично важливої інфраструктури, особливо в умовах нових гібридних загроз. Він не назвав можливі дати проведення зустрічі.

Польща зараз головує в Раді держав Балтійського моря.