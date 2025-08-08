Польша созывает саммит стран Балтийского моря из-за влияния России на GPS

Дональд Туск (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Польша проведет саммит стран Балтийского моря, посвященный безопасности морской инфраструктуры, на фоне растущей обеспокоенности в регионе по поводу помех GPS. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге, передает Польское радио.

Глава польского правительства заявил, что перебои в сигнале вызваны Россией и могут нести серьезные последствия для жизненно важных инфраструктурных проектов.

"Это вмешательство, предположительно, со стороны Калининградской области, нарушает воздушное движение, включая пассажирские рейсы, а теперь также угрожает стратегическим инвестиционным проектам", – сказал Туск.

Речь шла о проекте Baltic Power, совместном предприятии польского энергетического гиганта Orlen и канадской Northland Power, что должен стать крупнейшей морской ветряной электростанцией в польской части Балтийского моря.

"Даже в этом проекте наблюдается подавление GPS-сигнала, что может серьезно повлиять на процесс строительства", – сказал он.

Туск сообщил журналистам, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину пилоты из Польши, Швеции, Эстонии и Литвы сообщали о подавлении сигнала GPS.

По словам польского премьер-министра, предстоящий саммит будет посвящен региональному сотрудничеству и защите критически важной инфраструктуры, особенно в условиях новых гибридных угроз. Он не назвал возможные даты проведения встречи.

Польша в настоящее время занимает пост главы Совета государств Балтийского моря.