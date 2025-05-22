Туск считает, что Балтийское море может стать местом перманентной гибридной конфронтации

Премьер Польши признал, что слово "гибридный" не совсем уместно, если кто-то "отправляет подразделения для уничтожения инфраструктуры"

Дональд Туск (Фото: Andrzej Jackowski/EPA)

Балтийское море, как и восточная граница Польши, может стать местом перманентного гибридного противостояния. Такое мнение на брифинге в Центре морских операций в Гдыне высказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает PAP.

Накануне Туск заявил, что российское судно "теневого флота", на которое распространяются санкции, совершало подозрительные маневры вблизи электрокабеля, соединяющего Польшу со Швецией, но после вмешательства польских военных отплыло в один из российских портов.

В четверг премьер Польши поблагодарил всех, кто принимал участие в этой операции.

"Я очень доволен тем, что нам удалось очень эффективным и незаметным образом предотвратить любые кинетические действия судна, которые могли бы повредить силовой кабель", — подчеркнул он.

Туск рассказал, что расследование продолжается. В то же время, он предположил, что инциденты с участием российских диверсантов могут повторяться все чаще в будущем.

"Давайте не будем обманывать себя, Балтийское море может стать местом – как сегодня восточная граница Польши – перманентной гибридной конфронтации", – подчеркнул польский премьер.

Он признал, что слово "гибридный" не совсем уместно, если кто-то просто "отправляет подразделения для уничтожения инфраструктуры".

"Это чистая агрессия, направленная на вопросы нашей безопасности, не только энергетической безопасности", – сказал Туск.

В 2024 году в Балтийском море произошла серия инцидентов, во время которых танкеры повреждали подводные кабели.

Еврокомиссия подготовила план защиты подводной инфраструктуры, согласно которому ЕС выделит сотни миллионов евро в защиту подводных кабелей от диверсий.

10 мая 2025 года глава МИД Германии заявил, что хочет усилить безопасность в Балтийском регионе. По его словам, ситуация там шаткая.