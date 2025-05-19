Польша сообщила об активизации нелегальных мигрантов на белорусской границе

Граница Польши (Фото: Artur Reszko/EPA)

С пятницы в Польшу из Беларуси пытались нелегально попасть более 500 мигрантов, это одна из самых высоких цифр за последние недели. Об этом сообщило медиа RMF FM со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Больше всего попыток пересечь границу было в воскресенье и субботу – более 220 человек в день. Всего с пятницы в Польшу из Беларуси пытались попасть 520 человек.

По данным медиа, иностранцы штурмовали польскую границу практически по всей ее длине в Подляшье.

В двух случаях польские офицеры не пустили в страну группы из нескольких десятков человек. Отмечается, что мигранты проявляли агрессию – они бросали камни и ветки. У села Беловежа они разбили окна полицейских машин.

В минувшие выходные границу пересекали преимущественно граждане Афганистана, Пакистана и нескольких африканских стран.

С начала мая зафиксировано более 1900 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью.

18 марта 2025 года сообщалось, что мигранты забросали камнями польский патруль и повредили служебный автомобиль на границе с Беларусью.

4 апреля сообщалось, что Польша проведет информационную кампанию в семи государствах для борьбы с незаконной миграцией.