Польща повідомила про активізацію нелегальних мігрантів на білоруському кордоні

Мігранти проявляли агресію – вони кидали каміння та гілки

Кордон Польщі (Фото: Artur Reszko/EPA)

Від п'ятниці до Польщі з Білорусі намагалися нелегально потрапити понад 500 мігрантів, це одна з найвищих цифр за останні тижні. Про це повідомило медіа RMF FM із посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Найбільше спроб перетнути кордон було в неділю та суботу – понад 220 людей щодня. Всього від п'ятниці до Польщі з Білорусі намагалися потрапити 520 осіб.

За даними медіа, іноземці штурмували польський кордон практично по всій його довжині на Підляшші.

У двох випадках польські офіцери не пустили до країни групи з кількох десятків осіб. Зазначається, що мігранти проявляли агресію – вони кидали каміння та гілки. Біля села Біловежа вони побили вікна машин поліціянтів.

Минулими вихідними кордон перетинали переважно громадяни Афганістану, Пакистану та кількох африканських країн.

З початку травня зафіксовано понад 1900 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю.

18 березня 2025 року повідомлялося, що мігранти закидали камінням польський патруль і пошкодили службову автівку на кордоні з Білоруссю.

4 квітня повідомлялося, що Польща проведе інформаційну кампанію в семи державах з метою боротьби з незаконною міграцією.