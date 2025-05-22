Туск вважає, що Балтійське море може стати місцем перманентної гібридної конфронтації

Прем'єр Польщі визнав, що слово "гібридний" не зовсім доречне, якщо хтось "відправляє підрозділи для знищення інфраструктури"

Дональд Туск (Фото: Andrzej Jackowski/EPA)

Балтійське море, як і східний кордон Польщі, може стати місцем перманентного гібридного протистояння. Таку думку під час брифінгу в Центрі морських операцій у Гдині висловив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає PAP.

Напередодні Туск заявив, що російське судно "тіньового флоту", на яке поширюються санкції, здійснювало підозрілі маневри поблизу електрокабелю, що з'єднує Польщу зі Швецією, але після втручання польських військових відпливло до одного з російських портів.

У четвер прем’єр Польщі подякував всім, хто брав участь у цій операції.

"Я дуже задоволений тим, що нам вдалося дуже ефективним та непомітним чином запобігти будь-яким кінетичним діям судна, які могли б пошкодити силовий кабель", – наголосив він.

Туск розповів, що розслідування триває. Водночас він припустив, що інциденти за участю російських диверсантів можуть повторюватися дедалі частіше в майбутньому.

"Не обманюватимемо себе, Балтійське море може стати місцем – як сьогодні східний кордон Польщі – перманентної гібридної конфронтації", – наголосив польський прем’єр.

Він визнав, що слово "гібридний" не зовсім доречне, якщо хтось просто "відправляє підрозділи для знищення інфраструктури".

"Це чиста агресія, спрямована на питання нашої безпеки, не лише енергетичної безпеки", – сказав Туск.

У 2024 році в Балтійському морі сталася серія інцидентів, під час яких танкери пошкоджували підводні кабелі.

Єврокомісія підготувала план захисту підводної інфраструктури, згідно з яким ЄС виділить сотні мільйонів євро на захист підводних кабелів від диверсій.

10 травня 2025 року глава МЗС Німеччини заявило, що хоче посилити безпеку у Балтійському регіоні. За його словами, ситуація там хитка.