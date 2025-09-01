FT: Літак з Урсулою фон дер Ляєн посадили в Болгарії через глушіння GPS, підозрюють Росію
Літак з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вимушено приземлили в аеропорту болгарського міста Пловдив через збої в роботі GPS. Інцидент розглядають як операцію російського втручання, пише Financial Times з посиланням на трьох поінформованих посадовців.
Як сказав один із чиновників, після години кружляння над аеропортом пілот ухвалив рішення посадити літак вручну, користуючись паперовими картами.
"Уся зона аеропорту залишилася без GPS", – розповів чиновник.
Троє чиновників зазначили, що розглядають інцидент як російське втручання.
Болгарська служба аеронавігації підтвердила інцидент у коментарі для FT. Служба зазначила, що з лютого 2022 року фіксують значне зростання випадків глушіння GPS, а нещодавно і підробки сигналу.
"Такі перешкоди заважають точному прийому сигналів (GPS. – Ред.), що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем, – пояснили в службі.
Фон дер Ляєн летіла до Пловдива з Варшави на зустріч з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і для огляду заводу з виробництва боєприпасів.
Після візиту глава Єврокомісії вилетіла з Пловдива тим самим літаком.
- 14 березня 2024 року The Times писало, що Росія могла заглушити супутниковий сигнал на літаку з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом.
- 30 червня The Telegraph повідомляв, що Росія глушила GPS на сотнях британських військових рейсів.
- На початку серпня 2025 року Польща скликала саміт країн Балтійського моря через вплив Росії на GPS.
