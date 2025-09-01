FT: Літак з Урсулою фон дер Ляєн посадили в Болгарії через глушіння GPS, підозрюють Росію

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Літак з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вимушено приземлили в аеропорту болгарського міста Пловдив через збої в роботі GPS. Інцидент розглядають як операцію російського втручання, пише Financial Times з посиланням на трьох поінформованих посадовців.

Як сказав один із чиновників, після години кружляння над аеропортом пілот ухвалив рішення посадити літак вручну, користуючись паперовими картами.

"Уся зона аеропорту залишилася без GPS", – розповів чиновник.

Троє чиновників зазначили, що розглядають інцидент як російське втручання.

Болгарська служба аеронавігації підтвердила інцидент у коментарі для FT. Служба зазначила, що з лютого 2022 року фіксують значне зростання випадків глушіння GPS, а нещодавно і підробки сигналу.

"Такі перешкоди заважають точному прийому сигналів (GPS. – Ред.), що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем, – пояснили в службі.

Фон дер Ляєн летіла до Пловдива з Варшави на зустріч з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і для огляду заводу з виробництва боєприпасів.

Після візиту глава Єврокомісії вилетіла з Пловдива тим самим літаком.