FT: Самолет с Урсулой фон дер Ляйен посадили в Болгарии из-за глушения GPS, подозревают РФ

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вынужденно приземлили в аэропорту болгарского города Пловдив из-за сбоев в работе GPS. Инцидент рассматривают как операцию российского вмешательства, пишет Financial Times со ссылкой на трех информированных чиновников.

Как сказал один из чиновников, после часа кружения над аэропортом пилот принял решение посадить самолет вручную, пользуясь бумажными картами.

"Вся зона аэропорта осталась без GPS", – рассказал чиновник.

Трое чиновников отметили, что рассматривают инцидент как российское вмешательство.

Болгарская служба аэронавигации подтвердила инцидент в комментарии для FT. Служба отметила, что с февраля 2022 года фиксируют значительный рост случаев глушения GPS, а недавно и подделки сигнала.

"Такие помехи мешают точному приему сигналов (GPS. – Ред.), что приводит к различным операционным проблемам для самолетов и наземных систем, – пояснили в службе.

Фон дер Ляйен летела в Пловдив из Варшавы на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и для осмотра завода по производству боеприпасов.

После визита глава Еврокомиссии покинула Пловдив тем же самолетом.