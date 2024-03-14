Россия могла глушить сигнал на самолете министра обороны Великобритании – The Times

Как пишет издание, сигнал был заблокирован в тот момент, когда самолет пролетал над Балтикой

Грант Шеппс (Фото: EPA)

Россия могла заглушить спутниковый сигнал на самолете Военно-воздушных сил Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны Грант Шаппс . Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на неназванных собеседников в оборонной сфере.

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По информации издания, GPS-сигнал на самолете отсутствовал в течение 30 минут в тот момент, когда он пролетал над акваторией Балтийского моря недалеко от Калининградской области России. Шаппс возвращался с крупнейших со времен холодной войны учений НАТО , которые проходят на территории Польши.

Мобильные телефоны не могли присоединиться к Интернету, и самолет был вынужден использовать альтернативные методы, чтобы определить свое местонахождение – пишет издание.

Министра обороны, находившегося на борту самолета с журналистами, включая сотрудников The Times, заверили, что атака не угрожает их безопасности.

По словам одного из собеседников журналистов, непонятно, был ли сам министр целью этой атаки, хотя маршрут полета был виден на сайтах отслеживания самолетов. При этом издание напомнило, что недавно Шаппс обвинил российского диктатора Владимира Путина в "бряцании оружием" и безответственном обращении, сказав, что Москва готова к ядерной войне.

"Хотя королевские ВВС готовы справиться с этим, это все равно создает ненужный риск для гражданских самолетов и потенциально может поставить под угрозу жизнь людей. Этому нет оправдания, и это безответственно со стороны России", — отметил неназванный собеседник издания.

Также, по его словам, авиация, взлетающая с британской военной базы Акротири на Кипре, регулярно глушится российской техникой, предположительно находящейся в Сирии.

Научный сотрудник и эксперт по радиоэлектронной борьбе в Королевском институте объединенных служб Томас Визингтон рассказал, что сбои в работе спутниковых навигационных систем становятся все более распространенными. Россия же, по его мнению, использует системы РЭБ для защиты собственных военных объектов от оружия со спутниковой навигацией.

"То, что делает Россия, прежде всего в целях обороны, но проблема заключается в том, что поведение РФ имеет последствия в виде нарушения работы авиации, и это вызывает серьезную обеспокоенность", — сказал Визингтон.

Кроме того, эксперт отметил, что самолеты полагаются на несколько навигационных систем и поэтому могут продолжать безопасно работать, даже если GPS не работает. Но, по его словам, в случае с британским самолетом, воздушное судно передавало ложные сигналы, которые сбивали с толку авиадиспетчеров.