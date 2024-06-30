Россия глушила GPS на сотнях британских военных рейсов – The Telegraph

Речь идет о самолетах, пролетающих над Восточной Европой и Ближним Востоком, пишет издание

Самолеты НАТО (Иллюстративное фото: Министерство оборони Великобритании)

В январе-апреле 2024 года Россия глушила сигнал GPS на каждом четвертом рейсе британских Военно-воздушных сил. Об этом сообщило издание The Telegraph, журналисты которого проанализировали данные сервиса отслеживания полетов Flight Radar.

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В материале говорится, что была проанализирована информация о 63 военных самолетах Британии в период с 1 января по 30 апреля. За четыре месяца они совершили 1467 рейсов над Восточной Европой и Ближним Востоком.

В этот период британская военная авиация совершила 504 транспортных и разведывательных полета над Восточной Европой. Из них 142 подверглись глушению GPS, причем в 60 случаях такие попытки совершались неоднократно.

The Telegraph отметило, что, если принимать во внимание рейсы, пересекающие восточное Средиземноморье, доля самолетов военной авиации Великобритании, где произошло глушение, составляет 40%.

Некоторые сигналы помех могут поступать из Израиля, поскольку он стремится защититься от потенциального оружия с GPS-наводкой, которое запускает ХАМАС. Однако у России есть значительное военное присутствие в Сирии, и поэтому могла глушить сигнал именно оттуда, утверждают журналисты. В то же время в Восточной Европе Россия глушит GPS из Калининградской области – территории на берегу Балтийского моря.

14 марта The Times писало, что Россия могла заглушить спутниковый сигнал на самолете с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом.

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