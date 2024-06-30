Росія глушила GPS на сотнях британських військових рейсів – The Telegraph

Мова йде про літаки, що пролітали над Східною Європою та Близьким Сходом, пише видання

Літаки НАТО (Ілюстративне фото: Міністерство оборони Великої Британії)

У січні-квітні 2024 року Росія глушила сигнал GPS на кожному четвертому рейсі британських Військово-повітряних сил. Про це повідомило видання The Telegraph, журналісти якого проаналізували дані сервісу відстеження польотів Flight Radar.

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У матеріалі йдеться, що була проаналізована інформація щодо 63 військових літаків Британії у період з 1 січня до 30 квітня. За чотири місяці вони загалом здійснили 1467 рейсів над Східною Європою та Близьким Сходом.

У цей період британська військова авіація здійснила 504 транспортні та розвідувальні польоти над Східною Європою. З них 142 зазнали глушіння GPS, причому в 60 випадках такі спроби відбувались неодноразово.

The Telegraph зазначило, що, якщо брати до уваги рейси, що перетинають східне Середземномор'я, частка літаків військової авіації Великої Британії, де сталось глушіння, становить 40%.

Деякі сигнали перешкод можуть надходити з Ізраїлю, оскільки він прагне захиститися від потенційної зброї з GPS-наведенням, яку запускає ХАМАС. Однак Росія має значну військову присутність у Сирії, і тому могла глушити сигнал саме звідти, стверджують журналісти. Водночас у Східній Європі Росія глушить GPS з Калінінградської області – території на березі Балтійського моря.

14 березня The Times писало, що Росія могла заглушити супутниковий сигнал на літаку з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом.

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