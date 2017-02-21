Додон предлагает изменить Конституцию, чтобы распустить парламент

В администрации президента Молдовы не исключают также возможность внесения поправок в Конституцию и возвращение страны к президентской форме правления

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с инициативой внести изменения в Конституцию, позволяющие главе государства распустить парламент. Об этом сообщает агентство Укринформ.

"Мы подготовим законодательную инициативу о внесении изменений в Конституцию, которые дали бы право президенту распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы. Если парламент это предложение отвергнет, то я не исключаю проведения референдума по этому вопросу", - сказал Додон.

Президент подчеркнул, что в администрации рассматривают не только эту инициативу, но и возможность внесения концептуальных поправок в Основной закон и возвращение Молдовы к президентской форме правления.

Спикер молдавского парламента Андриан Канду высказался против этой инициативы, подчеркнув, что президентская форма правления не оправдала себя, поэтому Молдова должна оставаться парламентской республикой.

Канду также категорически высказался против проведения досрочных парламентских выборов, заявив, что "досрочные выборы могут подорвать политическую и экономическую стабильность в стране".

23 декабря 2016 года Игорь Додон официально стал президентом Молдовы. Он, в частности, выступает за сближение страны с Россией и против интеграции в НАТО. Ранее Додон заявлял, что аннексированный украинский Крым принадлежит государству-оккупанту Российской Федерации.

Читайте также: Либеральная партия Молдовы инициирует импичмент президента страны

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.