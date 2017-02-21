СМИ рассказали об антироссийских взглядах нового советника Трампа

По данным СМИ, в прошлом году советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер неодобрительно высказывался об агрессии РФ против Украины

Новый советник президента США Дональда Трампа по нацбезопаности Герберт Макмастер является одним из военных чиновников США, которые "не пытают дружественных чувств к России". Об этом пишет американская газета Rall Call.

Издание отмечает, что позиция Макмастера о РФ полностью противоположна мнению его предшественника Майкла Флинна, который ушел в отставку менее чем через месяц после вступления в должность из-за скандала о разговорах с российскими дипломатами.

По данным журналистов, в мае 2016 года Макмастер выступил в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне и в своей речи упомянул гибридную войну России против Украины, а также аннексию Крыма.

Новый советник Трампа отмечал, что Россия "безнаказанно вторглась в Украину, установила доминирование над этой территорией, а потом повернула ситуацию так, будто мы (США, - ред.) с нашими союзниками и партнерами совершаем эскалацию".

Макмастер заявил , что Россия применяет сложную стратегию, которая сочетает в себе совершенно "обычные силы", и как инструмент для прикрытия, "гораздо более сложную кампанию с использованием криминала и организованной преступности".

Целью России, отмечал Макмастер, является вовсе не оборона, а наступление, направленное на "разрушение экономического и политического порядка в Европе, установившегося после Второй мировой войны с целью замены этого порядка чем-то, что более благосклонно относится к российским интересам".

Вчера Трамп назначил своим новым советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта армии США Герберта Макмастера.

Ранее 14 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за скандала о телефонных разговорах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По телефону с дипломатом, по данным СМИ, Флин якобы обсуждал вопрос смягчения санкций против РФ.

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