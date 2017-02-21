СМИ рассказали об антироссийских взглядах нового советника Трампа
Новый советник президента США Дональда Трампа по нацбезопаности Герберт Макмастер является одним из военных чиновников США, которые "не пытают дружественных чувств к России". Об этом пишет американская газета Rall Call.
Издание отмечает, что позиция Макмастера о РФ полностью противоположна мнению его предшественника Майкла Флинна, который ушел в отставку менее чем через месяц после вступления в должность из-за скандала о разговорах с российскими дипломатами.
По данным журналистов, в мае 2016 года Макмастер выступил в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне и в своей речи упомянул гибридную войну России против Украины, а также аннексию Крыма.
Новый советник Трампа отмечал, что Россия "безнаказанно вторглась в Украину, установила доминирование над этой территорией, а потом повернула ситуацию так, будто мы (США, - ред.) с нашими союзниками и партнерами совершаем эскалацию".
Макмастер заявил , что Россия применяет сложную стратегию, которая сочетает в себе совершенно "обычные силы", и как инструмент для прикрытия, "гораздо более сложную кампанию с использованием криминала и организованной преступности".
Целью России, отмечал Макмастер, является вовсе не оборона, а наступление, направленное на "разрушение экономического и политического порядка в Европе, установившегося после Второй мировой войны с целью замены этого порядка чем-то, что более благосклонно относится к российским интересам".
Вчера Трамп назначил своим новым советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта армии США Герберта Макмастера.
Ранее 14 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за скандала о телефонных разговорах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По телефону с дипломатом, по данным СМИ, Флин якобы обсуждал вопрос смягчения санкций против РФ.
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