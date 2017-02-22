В Баварии частично ограничили ношение паранджи

Полностью закрывать тело и лицо запрещается при несении общественной службы, в вузах, школах, детских садах, во время голосования на выборах

Правительство германской федеральной земли Бавария одобрило законопроект, запрещающий ношение паранджи в нескольких общественных местах. Об этом сообщает DW.

Полностью закрывать тело и лицо запрещается при несении общественной службы, в высших учебных заведениях, школах, детских садах, во время голосования на выборах, а также в случаях, когда речь идет о необходимости поддержания общественной безопасности и порядка.

Как отметил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман, поддержание открытой коммуникации - это часть демократической парадигмы ценностей.

"Сокрытие лица противоречит этой культуре коммуникации", - подчеркнул политик.

В декабре 2016 года Кабинет министров ФРГ принял закон о запрете ношения паранджи госчиновникам при исполнении служебных обязанностей. За введение соответствующих ограничений в других общественных местах, таких как школы и университеты, отвечают федеральные земли.

6 декабря 2016 года сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости запретить паранджу в стране.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.