В Баварии частично ограничили ношение паранджи
Правительство германской федеральной земли Бавария одобрило законопроект, запрещающий ношение паранджи в нескольких общественных местах. Об этом сообщает DW.
Полностью закрывать тело и лицо запрещается при несении общественной службы, в высших учебных заведениях, школах, детских садах, во время голосования на выборах, а также в случаях, когда речь идет о необходимости поддержания общественной безопасности и порядка.
Как отметил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман, поддержание открытой коммуникации - это часть демократической парадигмы ценностей.
"Сокрытие лица противоречит этой культуре коммуникации", - подчеркнул политик.
В декабре 2016 года Кабинет министров ФРГ принял закон о запрете ношения паранджи госчиновникам при исполнении служебных обязанностей. За введение соответствующих ограничений в других общественных местах, таких как школы и университеты, отвечают федеральные земли.
6 декабря 2016 года сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости запретить паранджу в стране.
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