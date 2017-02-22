Правые силы в Нидерландах теряют поддержку перед выборами
За три недели до парламентских выборов в Нидерландах ультраправая Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса теряет голоса. Если по результатам предыдущего опроса PVV могла рассчитывать на 35 мест в парламенте, то сейчас - на 24-28 мест, сообщает издание Politico.
На этом фоне поддержка партии премьера Марка Рютте VVD в последние недели остается относительно стабильной. Партия может на данный момент претендовать на 23-27 мест в нижней палате парламента (всего мест 150).
Парламентские выборы в Нидерландах состоятся 15 марта.
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