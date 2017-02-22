Руководителем лондонской полиции впервые стала женщина

В 2005 году после взрывов в Лондоне Крессида Дик была одним из руководителей операции, в ходе которой погиб бразилец Хуан Чарльз де Менезес

Впервые в истории Лондона городскую полицию возглавила женщина. Крессида Дик стала главой Службы столичной полиции, сменив на этом посту сэра Бернарда Хоган-Хоу. Об этом сообщает ВВС.

По словам Дик, она чрезвычайно рада снова вернуться в Скотленд-Ярд.

Ее зарплата составит более 270 тысяч фунтов в год (около 335 тысяч долларов) без учета премий.

Ранее Дик была главой национальной контртеррористической службы. В 2014 году она оставила работу в столичной полиции после 31 года службы и перешла на должность в министерство иностранных дел.

В 2005 году после взрывов в Лондоне Дик была одним из руководителей операции, в ходе которой погиб бразилец Хуан Чарльз де Менезес. Как позже выяснилось, полицейские по ошибке приняли его за смертника.

Суд выяснил, что полицейские нарушили ряд правил безопасности, но сама Крессида Дик была признана непричастной к гибели бразильца.

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