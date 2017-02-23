В РФ полиция задержала лидера движения Против рабства
Подмосковная полиция задержала по подозрению в организации незаконной миграции лидера движения Против рабства Олега Мельникова, защищающего права трудовых мигрантов от злоупотреблений со стороны работодателей. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.
Как сообщили в полиции, задержан был еще один член движения и четыре рабочих, вызволенных организацией.
Сам Мельников пояснил, что в приют, где находились четверо человек, которым помогало движение, приехали сотрудники правоохранительных органов, представившиеся служащими ФМС.
Ранее Мельников руководил движением Альтернатива, которое стало известно после освобождения мигрантов, удерживавшихся в рабстве в Москве.
22 февраля в Симферополе так называемый Киевский районный суд российских оккупантов арестовал 10 человек, задержанных во время проведения обыска у крымского татарина Марлена Мустафаева.
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