Певец Дэвид Боуи посмертно награжден двумя премиями Brit Awards

Боуи был признан лучшим исполнителем-мужчиной, а его последний альбом Blackstar был объявлен лучшим альбомом года

Британский певец Дэвид Боуи был удостоен двух музыкальных премий Brit Awards на церемонии в Лондоне. Боуи был признан лучшим исполнителем-мужчиной, а его последний альбом Blackstar был объявлен лучшим альбомом года. Об этом сообщает Би-би-си.

Вместо Боуи премию за лучший альбом получил его сын, режиссер Дункан Джонс. Награду лучшему исполнителю вместо покойного певца получил актер Майкл Холл.

Боуи умер 11 января 2016 года. Посмертно он получил пять музыкальных премии Грэмми.

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