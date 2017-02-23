Вороненков: В РФ - дебилизация россиян, партию Путина ненавидят

По словам беглого депутата КПРФ, риторика политиков в глубинке такая: "Они 200 лет были крепостными, и воспринимали меня, словно хозяин-барин приехал"

В России на выборах распространен подкуп избирателей сахаром и тушенкой, люди выбирают в депутаты популистов, но партию Единая Россия при этом не любят. Об этом рассказал бежавший из РФ и получивший украинское гражданство экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, пишет Новое время.

По его словам, в России сейчас - "огромное количество продажного электората".

"Только в Украине раньше голосовали за гречку, а у нас сейчас - за сахар. Я этим не занимался, но мои оппоненты, которые шли (на выборы, - ред.), один развозил сахар, другой - тушенку... Раздают от 300 до 500 рублей", - сказал он.

Как сообщил Вороненков, для победы на выборах в России кандидат должен быть популистом и говорить избирателям то, что те и хотят слышать.

"У меня были два района Нижнего Новгорода, один - где профессура преподавательская, мы с ними разговаривали на одном языке и давали оценки всему, и я думал, как и они. А когда поехал в другой округ, где "крепостные села", там совершенно другая риторика: они 200 лет были крепостными, и воспринимали меня, будто бы "хозяин-барин пришел", - отметил экс-депутат РФ.

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Несмотря на то, что в России произошла, по словам беглеца, "дебилизация населения", и россияне по-прежнему живут тем, что транслирует радио и ТВ - без критического отношения к информации, люди якобы ненавидят правящую партию.

"Они ненавидят партию Единая Россия, но достаточно хорошо относятся к Медведеву как к председателю правительства. Когда я у людей спрашиваю "А вы знаете, что он председатель партии Единая Россия?", они говорят "Как? Не может быть", - подытожил Вороненков.

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