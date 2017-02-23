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Ле Пен победит Макрона в первом туре, проиграет во втором: опросы

23.02.2017 13:15
Два опроса по будущим президентским выборам во Франции показывают, что лидерство руководителя ультраправых FN Марин Ле Пен в первом туре сохраняется
Ле Пен победит Макрона в первом туре, проиграет во втором: опросы
Марин Ле Пен (фото - ЕРА)

По данным социологических опросов компаний Harris Interactive и BVA-Salesforce, лидер французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен выиграет первый тур президентских выборов во Франции, однако во втором туре шансы на победу более предпочтительны у независимого кандидата Эмманюэля Макрона. Об этом со ссылкой на данные обоих опросов пишет Europe1.

Опрос Harris Interactive показывает, что в первом туре Ле Пен соберет 25% голосов избирателей, опередив кандидата от консерваторов Франсуа Фийона (21%) и Макрона (20%).

Исследование BVA-Salesforce свидетельствует о том, что первый тур также выиграет Ле Пен - 27,5%; Макрон с 21% окажется на втором месте, Фийон с 19% - на третьем. При этом Макрон, судя по результатам опроса, должен выигрывать выборы с результатом 61% против 39% у Ле Пен.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.

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9 февраля сразу три соцопроса показали, что на выборах президента Франции кандидат от партии Республиканцы Франсуа Фийон проиграет в первом туре Макрону.

Согласно последнему опросу Ifop от 17-21 февраля 2017 года ведущий центристский политик Франции Франсуа Байру пользовался поддержкой 5,5% избирателей. Его поддержка может усилить позиции Макрона на выборах, рейтинг которого составляет 19%, в борьбе с Фийоном, обладающим аналогичным рейтингом, и с Марин Ле Пен, которая может заручиться поддержкой 26% избирателей.

Ранее сообщалось, что в Украине принято решение не запрещать въезд кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен из-за ее высказываний на тему Крыма.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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