Ле Пен победит Макрона в первом туре, проиграет во втором: опросы

По данным социологических опросов компаний Harris Interactive и BVA-Salesforce, лидер французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен выиграет первый тур президентских выборов во Франции, однако во втором туре шансы на победу более предпочтительны у независимого кандидата Эмманюэля Макрона. Об этом со ссылкой на данные обоих опросов пишет Europe1.

Опрос Harris Interactive показывает, что в первом туре Ле Пен соберет 25% голосов избирателей, опередив кандидата от консерваторов Франсуа Фийона (21%) и Макрона (20%).

Исследование BVA-Salesforce свидетельствует о том, что первый тур также выиграет Ле Пен - 27,5%; Макрон с 21% окажется на втором месте, Фийон с 19% - на третьем. При этом Макрон, судя по результатам опроса, должен выигрывать выборы с результатом 61% против 39% у Ле Пен.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.

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