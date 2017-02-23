Взрыв на заводе в Чехии: есть пострадавшие - фото

По предварительной информации, в результате нескольких взрывов травмы различной степени тяжести получили 19 человек

В Чехии на предприятии Poličské strojírny в городе Поличка произошло несколько взрывов с взрывчатым веществом. Об этом сообщает Novinky.

Первый взрыв был зафиксирован около 11:00, позже, когда на место инцидента прибыли спасатели, произошло еще несколько взрывов.

По предварительной информации, в результате взрывов травмы различной степени тяжести получили 19 человек, среди которых есть пожарные.





Трое человек находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Ликвидацией пожара занимались 12 пожарных расчетов.





Фото: twitter.com/CTRegionyCechy

На место инцидента прибыл вертолет с бригадой медиков.

9 февраля сообщалось, что в результате взрыва на территории предприятия Packaging Corporation of America в западной части штата Луизиана (США) погибли по меньшей мере три человека.

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