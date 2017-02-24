Премьера Польши допросили по делу о ДТП около Освенцима

К допросу не допустили адвоката подозреваемого в совершении ДТП, объяснив, что это может грозить преждевременным обнародованием информации

В Польше допросили премьер-министра страны Беату Шидло в качестве свидетеля по делу о ДТП, которая произошла 10 февраля около Освенцима. Об этом сообщает Укринформ.



К допросу в краковской окружной прокуратуре не допустили адвоката 21-летнего подозреваемого в совершении ДТП. Это объяснили тем, что сейчас допуск адвоката мог бы грозить обнародованием данных.



Спикер правительства сообщил, что допрос длился почти три часа. Ему присвоен гриф "секретно".