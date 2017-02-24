Премьера Польши допросили по делу о ДТП около Освенцима
В Польше допросили премьер-министра страны Беату Шидло в качестве свидетеля по делу о ДТП, которая произошла 10 февраля около Освенцима. Об этом сообщает Укринформ.
К допросу в краковской окружной прокуратуре не допустили адвоката 21-летнего подозреваемого в совершении ДТП. Это объяснили тем, что сейчас допуск адвоката мог бы грозить обнародованием данных.
Спикер правительства сообщил, что допрос длился почти три часа. Ему присвоен гриф "секретно".
Вечером 10 февраля правительственный кортеж автомобилей, в одном из которых находилась Шидло, попал в ДТП недалеко от Освенцима.
Премьер была доставлена в больницу, но она серьезно не пострадала и продолжила выполнять свои обязанности.
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