Трамп намерен расширить ядерный арсенал США
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быть уверен, что ядерный арсенал США "на вершине". Об этом он сказал в интервью Reuters.
"Я первый, кто хотел бы видеть - ни у кого нет ядерного оружия, но мы никогда не сдадим позиции никакой стране, даже если она дружественная, мы не сдадим позиции в ядерной силе", - сказал Трамп.
Он отметил, что сейчас США отстали в ядерном потенциале.
"Это было бы замечательно, это мечта, чтобы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если страны намерены иметь ядерное оружие, мы хотим быть в этом первыми", - заявил Трамп.
У России сейчас 7300 ядерных боеголовок, у США - 6970, согласно данным антиядерной группы Ploughshares Fund.
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