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В США участник лотереи выиграл $435 миллионов

24.02.2017 06:35
Пока неизвестно, кто получит рекордный выигрыш - билет уже продан, но победитель еще не объявился
В США участник лотереи выиграл $435 миллионов
Фото: EPA

В США участник лотереи Powerball выиграл $435,3 млн. Об этом сообщает ABC News.

Выигрышный билет продали в городе Лафейетт около Индианаполиса. 

В дирекции премии говорят, что билет был один, победителю не придется ни с кем делить выигрыш. Но его имя еще не известно - его ждут на протяжении 180 дней. 

Представители Powerball надеются, что победителем стал местный житель Лафейетта и не просто кто-то, кто случайно купил билет, проходя мимо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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