В США участник лотереи выиграл $435 миллионов

Пока неизвестно, кто получит рекордный выигрыш - билет уже продан, но победитель еще не объявился

В США участник лотереи Powerball выиграл $435,3 млн. Об этом сообщает ABC News.



Выигрышный билет продали в городе Лафейетт около Индианаполиса.



В дирекции премии говорят, что билет был один, победителю не придется ни с кем делить выигрыш. Но его имя еще не известно - его ждут на протяжении 180 дней.



Представители Powerball надеются, что победителем стал местный житель Лафейетта и не просто кто-то, кто случайно купил билет, проходя мимо.



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