В США участник лотереи выиграл $435 миллионов
24.02.2017 06:35
Пока неизвестно, кто получит рекордный выигрыш - билет уже продан, но победитель еще не объявился
Фото: EPA
В США участник лотереи Powerball выиграл $435,3 млн. Об этом сообщает ABC News.
Выигрышный билет продали в городе Лафейетт около Индианаполиса.
В дирекции премии говорят, что билет был один, победителю не придется ни с кем делить выигрыш. Но его имя еще не известно - его ждут на протяжении 180 дней.
Представители Powerball надеются, что победителем стал местный житель Лафейетта и не просто кто-то, кто случайно купил билет, проходя мимо.
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