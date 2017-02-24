USD:  26.87  27.18   EUR:  28.15  28.79  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Мощный шторм в Британии: есть пострадавшие - фото

24.02.2017 10:28
Порывы ветра достигали до 150 километров в час
Мощный шторм в Британии: есть пострадавшие - фото
Фото: EPA
В Великобритании в результате мощного шторма Дорис погибла женщина. Об этом сообщает ВВС.

Женщина получила несовместимую с жизнью травму головы в Вулверхэмптоне из-за падения деревьев. 

Также были травмированы два человека.

03.jpg

Фото: соцсети

Порывы ветра достигали до 150 километров в час, падали деревья, тысячи домов остались без электричества.

Были отменены несколько авиарейсов: на некоторое время прекратились авиасообщения между Англией и Северной Ирландией.

02.jpg

Также возникли проблемы на автомобильных дорогах страны. Полиция закрыла наиболее опасные участки дорог и некоторые мосты.

Порт Ливерпуля приостановил деятельность. 

23 февраля сообщалось, что Великобритания переживала первые часы шторма Дорис.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 