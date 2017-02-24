Мощный шторм в Британии: есть пострадавшие - фото

Порывы ветра достигали до 150 километров в час

Женщина получила несовместимую с жизнью травму головы в Вулверхэмптоне из-за падения деревьев.





Также были травмированы два человека.









Фото: соцсети



Фото: соцсети

Порывы ветра достигали до 150 километров в час, падали деревья, тысячи домов остались без электричества.



Были отменены несколько авиарейсов: на некоторое время прекратились авиасообщения между Англией и Северной Ирландией.











Также возникли проблемы на автомобильных дорогах страны. Полиция закрыла наиболее опасные участки дорог и некоторые мосты.



Порт Ливерпуля приостановил деятельность.







23 февраля сообщалось , что Великобритания переживала первые часы шторма Дорис.





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