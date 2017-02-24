Мощный шторм в Британии: есть пострадавшие - фото
24.02.2017 10:28
Порывы ветра достигали до 150 километров в час
Фото: EPA
В Великобритании в результате мощного шторма Дорис погибла женщина. Об этом сообщает ВВС.
Фото: соцсети
Были отменены несколько авиарейсов: на некоторое время прекратились авиасообщения между Англией и Северной Ирландией.
Также возникли проблемы на автомобильных дорогах страны. Полиция закрыла наиболее опасные участки дорог и некоторые мосты.
Порт Ливерпуля приостановил деятельность.
Женщина получила несовместимую с жизнью травму головы в Вулверхэмптоне из-за падения деревьев.
Также были травмированы два человека.
Фото: соцсети
Порывы ветра достигали до 150 километров в час, падали деревья, тысячи домов остались без электричества.
Были отменены несколько авиарейсов: на некоторое время прекратились авиасообщения между Англией и Северной Ирландией.
Также возникли проблемы на автомобильных дорогах страны. Полиция закрыла наиболее опасные участки дорог и некоторые мосты.
Порт Ливерпуля приостановил деятельность.
23 февраля сообщалось, что Великобритания переживала первые часы шторма Дорис.
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