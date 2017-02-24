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Авиаудары по ИГ: Ирак мстит за теракты в Багдаде

24.02.2017 17:27
Первые удары авиация Ирака нанесла по позициям боевиков Исламского государства вблизи сирийско-иракской границы
Авиаудары по ИГ: Ирак мстит за теракты в Багдаде
Фото: скриншот

Ирак начал авиационные рейды против террористической организации Исламское государство на территории Сирии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Авиаудары стали ответом на недавние теракты экстремистов в Багдаде, заявили в иракской армии. Военная авиация Ирака нанесла удары по инфраструктуре ИГ на приграничной территории Сирии.

"Мы стремимся выследить террористов, которые убивают наших детей и граждан, где бы они ни были", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде. 

16 февраля по крайней мере 48 человек погибли в результате масштабного теракта в Багдаде. Это был третий теракт за три дня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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