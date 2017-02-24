Авиаудары по ИГ: Ирак мстит за теракты в Багдаде

Первые удары авиация Ирака нанесла по позициям боевиков Исламского государства вблизи сирийско-иракской границы

Ирак начал авиационные рейды против террористической организации Исламское государство на территории Сирии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Авиаудары стали ответом на недавние теракты экстремистов в Багдаде, заявили в иракской армии. Военная авиация Ирака нанесла удары по инфраструктуре ИГ на приграничной территории Сирии.

"Мы стремимся выследить террористов, которые убивают наших детей и граждан, где бы они ни были", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде.

16 февраля по крайней мере 48 человек погибли в результате масштабного теракта в Багдаде. Это был третий теракт за три дня.

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