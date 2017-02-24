Авиаудары по ИГ: Ирак мстит за теракты в Багдаде
Ирак начал авиационные рейды против террористической организации Исламское государство на территории Сирии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Авиаудары стали ответом на недавние теракты экстремистов в Багдаде, заявили в иракской армии. Военная авиация Ирака нанесла удары по инфраструктуре ИГ на приграничной территории Сирии.
"Мы стремимся выследить террористов, которые убивают наших детей и граждан, где бы они ни были", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде.
16 февраля по крайней мере 48 человек погибли в результате масштабного теракта в Багдаде. Это был третий теракт за три дня.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:58
-
16:00
-
15:44
-
15:14
-
14:59
Новости партнеров
- 93693
- 43431
- 42274
- 18115
- 16993