Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Эль-Бабе
24.02.2017 23:58
Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в сирийском городе, унесший жизни около 30 человек
Фото: скриншот видео
Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в сирийском городе Эль-Баб, в результате которого погибли около 30 человек. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.
Как сообщалось ранее сегодня, в одном из районов города взорвался автомобиль. Взрывное устройство привел в действие смертник.
23 февраля вооруженные силы Турции и отряды сирийской оппозиции в рамках операции "Щит Евфрата" установили контроль над городом Эль-Баб.
Читайте также: Теракт в сирийском Эль-Бабе: опубликовано видео взрыва
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