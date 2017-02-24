Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Эль-Бабе

Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в сирийском городе, унесший жизни около 30 человек

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в сирийском городе Эль-Баб, в результате которого погибли около 30 человек. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

Как сообщалось ранее сегодня, в одном из районов города взорвался автомобиль. Взрывное устройство привел в действие смертник.

23 февраля вооруженные силы Турции и отряды сирийской оппозиции в рамках операции "Щит Евфрата" установили контроль над городом Эль-Баб.

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