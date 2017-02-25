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Американцы считают, что связи Трампа с РФ вредят США - опрос

25.02.2017 00:52
Согласно данным опроса McClatchy-Marist, почти половина американских избирателей негативно относится к связям президента США с Путиным
Американцы считают, что связи Трампа с РФ вредят США - опрос
Фото: ЕРА

Около половины избирателей в США считают, что связи президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вредят интересам Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения McClatchy-Marist, передает Голос Америки.

39% американцев считают, что отношения Трампа с Путиным приносят пользу США, еще 14% - неуверенны.

Как сообщается, еще 20% американских избирателей считают, что связи с главой РФ были незаконными, а 28% придерживаются мнения, что связи были законными, но неэтичными. 

24 февраля Трамп заявил о самом масштабном военном наращивании в истории США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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