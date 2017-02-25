Американцы считают, что связи Трампа с РФ вредят США - опрос
Около половины избирателей в США считают, что связи президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вредят интересам Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения McClatchy-Marist, передает Голос Америки.
39% американцев считают, что отношения Трампа с Путиным приносят пользу США, еще 14% - неуверенны.
Как сообщается, еще 20% американских избирателей считают, что связи с главой РФ были незаконными, а 28% придерживаются мнения, что связи были законными, но неэтичными.
24 февраля Трамп заявил о самом масштабном военном наращивании в истории США.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:56
-
вчера
18:22
-
вчера
17:51
-
21.02.17
19:30
-
вчера
16:58
Новости партнеров
- 94909
- 44592
- 43176
- 18705
- 11864