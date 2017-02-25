Смоленская катастрофа: эксперты проведут анализ следов взрывчатки

Прокуратура Польши обратилось к британской лаборатории для проверки следов взрывчатых веществ, найденных на президентском самолете

Государственная прокуратура Польши наладила сотрудничество с британской лабораторией Forensic Explosives Laboratory, исследующей взрывчатые вещества, в рамках расследования причин Смоленской катастрофы. По просьбе польской стороны лаборатория проведет анализ образцов материалов, взятых с польского президентского самолета ТУ-154М, который разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Об этом сообщает Радио Польша.

По договору предусматривается, что будет выполнен анализ следов взрывчатых веществ, которые были обнаружены во время забора образцов материалов на месте катастрофы.

Как сообщается, Forensic Explosives Laboratory не будет давать оценку или высказывать мнения о причинах авиакатастрофы. Она лишь выполнит анализ. В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что работа лаборатории, с которой считаются во всем мире, будет носить характер научной поддержки.

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10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс PLF 101 по маршруту Варшава-Смоленск, но при посадке на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился.

В рамках расследования власти Польши начали проводить эксгумацию тел жертв Смоленской катастрофы.

15 ноября 2016 года в Кракове провели эксгумацию тел Леха Качиньского и его жены.

10 декабря сообщалось, что в результате эксгумации было обнаружено, что в одной из могил были перепутаны тела.

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