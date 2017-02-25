РФ хочет ветировать резолюцию ООН о санкциях против властей Сирии

Представитель РФ заявил, что Россия будет блокировать проект резолюции ООН о санкциях против властей Сирии за использование химического оружия

Россия использует право вето к проекту резолюции ООН, предлагающей ввести санкции против режима Башара Асада за использование химического оружия в Сирии против мирного населения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Владимир Сафронков, передает Радио Свобода.

По словам Сафронкова, Россия считает, что резолюция противоречит принципу презумпции невиновности, потому расследование об использовании химического оружия еще не завершено.

Также он заявил, что ООН и Организация по запрету химического оружия, которые совместно проводят расследование, осуществляют "невероятное давление", чтобы получить "однобокий результат".

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Как сообщается, это заявление РФ резко раскритиковали США.

Согласно проекту резолюции, против 11 командующих правительственных войск Сирии должны быть введены санкции. Также санкции предусмотрены против 10 правительственных и связанных с ними учреждений и юридических лиц, причастных к разработке и производству химического оружия.

Проект резолюции могут вынести на голосование уже на следующей неделе.

Власти Сирии отрицают факт применения химического оружия.

14 февраля организация Human Rights Watch опубликовала доклад, согласно которому в прошлом году в ходе атак на Алеппо сирийские военные использовали химическое оружие.

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