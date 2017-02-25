В Словении сегодня зарегистрируют первый однополый брак
Сегодня в Словении состоится первое в истории страны бракосочетание однополой пары. Об этом сообщает Reuters.
В стране приняли закон, который дает однополым парам такие же права на бракосочетание, как и гетеросексуальным, но запрещает усыновлять детей. Также у гомосексуалистов нет права на искусственное оплодотворение.
Бракосочетание состоится в городе Марибор. В столице Любляне пока не было заявлений от однополых пар.
Активисты говорят, что новый закон решает некоторые проблемы, но все еще стоит вопрос, что у всех людей в стране должны быть абсолютно равные права.
Однополые браки легализированы в Великобритании, Франции, Испании, но в Евросоюзе этот вопрос по-прежнему остается спорным.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:56
-
вчера
18:22
-
вчера
17:51
-
21.02.17
19:30
-
вчера
16:58
Новости партнеров
- 95668
- 44982
- 43596
- 18705
- 12205