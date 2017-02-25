В Словении сегодня зарегистрируют первый однополый брак

Активисты намерены продолжать бороться не только за признание однополых браков, но и за право гомосексуалистов усыновлять детей

Сегодня в Словении состоится первое в истории страны бракосочетание однополой пары. Об этом сообщает Reuters.



В стране приняли закон, который дает однополым парам такие же права на бракосочетание, как и гетеросексуальным, но запрещает усыновлять детей. Также у гомосексуалистов нет права на искусственное оплодотворение.



Бракосочетание состоится в городе Марибор. В столице Любляне пока не было заявлений от однополых пар.



Активисты говорят, что новый закон решает некоторые проблемы, но все еще стоит вопрос, что у всех людей в стране должны быть абсолютно равные права.



Однополые браки легализированы в Великобритании, Франции, Испании, но в Евросоюзе этот вопрос по-прежнему остается спорным.



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