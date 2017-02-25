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В Словении сегодня зарегистрируют первый однополый брак

25.02.2017 08:57
Активисты намерены продолжать бороться не только за признание однополых браков, но и за право гомосексуалистов усыновлять детей
В Словении сегодня зарегистрируют первый однополый брак
Фото: EPA

Сегодня в Словении состоится первое в истории страны бракосочетание однополой пары. Об этом сообщает Reuters.

В стране приняли закон, который дает однополым парам такие же права на бракосочетание, как и гетеросексуальным, но запрещает усыновлять детей. Также у гомосексуалистов нет права на искусственное оплодотворение.

Бракосочетание состоится в городе Марибор. В столице Любляне пока не было заявлений от однополых пар. 

Активисты говорят, что новый закон решает некоторые проблемы, но все еще стоит вопрос, что у всех людей в стране должны быть абсолютно равные права. 

Однополые браки легализированы в Великобритании, Франции, Испании, но в Евросоюзе этот вопрос по-прежнему остается спорным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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