Меркель официально выдвинута кандидатом на пост канцлера Германии

Делегаты ХДС из Мекленбурга - Передняя Померания выбрали Ангелу Меркель лидером предвыборного списка на осенних выборах в бундестаг



За главу правительства и председателя ХДС сегодня проголосовали 95% делегатов.



Именно в Мекленбурге - Передней Померании находится избирательный округ Ангелы Меркель, охватывающий города Штральзунд, Грейфсвальд и остров Рюген.





"Ангела Меркель впервые приняла участие в выборах в бундестаг от этого округа в 1990 году, вскоре после того как на эти территории была распространена избирательная система ФРГ, и с тех пор выдвигается от него каждые четыре года. Выборы 2017 года станут ее восьмой избирательной кампанией в этом регионе", - отмечает издание.







В своей субботней речи в Штральзунде Меркель заявила, что пока другие партии дерутся за право распределения бюджетных денег, ХДС размышляет о том, как пополнить бюджет, в частности, как привлечь налоговые поступления.









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