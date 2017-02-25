Меркель официально выдвинута кандидатом на пост канцлера Германии
25.02.2017 16:01
Делегаты ХДС из Мекленбурга - Передняя Померания выбрали Ангелу Меркель лидером предвыборного списка на осенних выборах в бундестаг
Ангела Меркель (фото - EPA)
Канцлер Германии Ангела Меркель подавляющим большинством голосов избрана лидером предвыборного списка партии Христианско-демократический союз (ХДС) в земле Мекленбург - Передняя Померания на выборах в бундестаг, который пройдут 24 сентября. Об этом сообщает DW.
За главу правительства и председателя ХДС сегодня проголосовали 95% делегатов.
Именно в Мекленбурге - Передней Померании находится избирательный округ Ангелы Меркель, охватывающий города Штральзунд, Грейфсвальд и остров Рюген.
За главу правительства и председателя ХДС сегодня проголосовали 95% делегатов.
Именно в Мекленбурге - Передней Померании находится избирательный округ Ангелы Меркель, охватывающий города Штральзунд, Грейфсвальд и остров Рюген.
"Ангела Меркель впервые приняла участие в выборах в бундестаг от этого округа в 1990 году, вскоре после того как на эти территории была распространена избирательная система ФРГ, и с тех пор выдвигается от него каждые четыре года. Выборы 2017 года станут ее восьмой избирательной кампанией в этом регионе", - отмечает издание.
В своей субботней речи в Штральзунде Меркель заявила, что пока другие партии дерутся за право распределения бюджетных денег, ХДС размышляет о том, как пополнить бюджет, в частности, как привлечь налоговые поступления.
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