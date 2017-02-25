Соратник Меркель: Германия должна противостоять РФ с позиции силы

Глава фракции христианских демократов Фолькер Каудер заявил, что Германии нужно увеличить оборонные расходы для противостояния России с позиции силы

Фолькер Каудер (фото - ЕРА)

Германия должна увеличивать расходы на оборону до достижения целевого показателя НАТО в 2% от ВВП, в том числе и для того, чтобы иметь возможность вместе с союзниками по альянсу противостоять России с позиции силы. Об этом заявил председатель фракции христианских демократов в Бундестаге Фолькер Каудер в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, сообщает DW

"К сожалению, Россия при президенте Путине пытается каждый день дестабилизировать Европу. Ей нужно противостоять с позиции силы, однако чтобы это не означало возвращение к "холодной войне", - сказал Каудер. Он отметил, что увеличение оборонных расходов Германией не является реакцией на требование Дональда Трампа , а вытекает из обязательств, взятых на себя страной, как и всеми другими партнерами по НАТО, в 2014 году.

Каудер указал, что требования к Бундесверe растут и из-за угрозы терроризма, а увеличение расходов на оборону будет означать возможность предоставить в распоряжение солдат лучшее вооружение.

Ранее в Германии по опросам впервые с октября 2006 года социал-демократы обогнали своих конкурентов из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать