Соратник Меркель: Германия должна противостоять РФ с позиции силы
25.02.2017 21:03
Глава фракции христианских демократов Фолькер Каудер заявил, что Германии нужно увеличить оборонные расходы для противостояния России с позиции силы
Фолькер Каудер (фото - ЕРА)
Германия должна увеличивать расходы на оборону до достижения целевого показателя НАТО в 2% от ВВП, в том числе и для того, чтобы иметь возможность вместе с союзниками по альянсу противостоять России с позиции силы. Об этом заявил председатель фракции христианских демократов в Бундестаге Фолькер Каудер в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, сообщает DW.
"К сожалению, Россия при президенте Путине пытается каждый день дестабилизировать Европу. Ей нужно противостоять с позиции силы, однако чтобы это не означало возвращение к "холодной войне", - сказал Каудер. Он отметил, что увеличение оборонных расходов Германией не является реакцией на требование Дональда Трампа, а вытекает из обязательств, взятых на себя страной, как и всеми другими партнерами по НАТО, в 2014 году.
Каудер указал, что требования к Бундесверe растут и из-за угрозы терроризма, а увеличение расходов на оборону будет означать возможность предоставить в распоряжение солдат лучшее вооружение.
Ранее в Германии по опросам впервые с октября 2006 года социал-демократы обогнали своих конкурентов из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
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