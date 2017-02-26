В США угрожали депортацией французскому историку

Ученый египетского происхождения Руссо направлялся на конференцию в Техас

Французский историк Анри Руссо египетского происхождения был задержан на границе на 10 часов. Ему угрожали депортацией. Об этом сообщает Би-би-си.

Ученый направлялся на конференцию в Техас.

Сотрудники университета A&M в Техасе сообщили, что Руссо собирались отправить назад в Париж в качестве незаконно въехавшего в США лица из-за недоразумения с его визой.

Университету удалось предотвратить депортацию.

25 февраля сообщалось, что 21-летнему сирийцу, который работал над фильмом, номинированному на кинопремию Оскар, иммиграционные власти США запретили въезд в страну.

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